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SEY Vakfından yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye Merve Akpınar'ı gözyaşları içinde verdiği röportajla tanıdı. Binlerce kişi Merve'nin hırsına, inadına, tutkusuna hayran kaldı. SEY Vakfı harekete geçti. Merve Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu bir şekilde okuyacak. Bunun yanı sıra yine SEY Vakfı tarafından Merve'ye spor bursu da verilecek. O çok sevdiği, tutkusu olan hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi, birçok başarıya imza atabilmesi için tüm eksikleri vakıf tarafından karşılanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar'ın röportajını izledikten sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Henüz 13 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki sosyal medya üzerinden çok destek geldi Merve'ye. Biz daha fazlasını yapmak istedik ve hemen ailesine ulaşarak ona hem spor hem de eğitim bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye'deki Merve'lerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı. Bizim de başka Merve'ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve'nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca ona spor bursu sağlayacağız."

SEY Vakfı ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen eczacı ağabeyi Ahmet Akpınar da Merve'nin başarısının tesadüf olmadığını dile getirerek, "Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de yırtıcı değil, birleştirici olmaları. Çocukluğundan beri Merve'de bir cevher olduğunu biliyordum. Kurduğu cümlelerle bizi hep çok şaşırtıyor. Bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlıyorum. Merve'nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre sahip olması. Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama, fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor." açıklamasını yaptı.

Merve'nin antrenörü Bayram Kaplanoğlu ise "Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil, o Elif, Beyza, Berfin.. Onun durumunda olan yüzlerce hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve'nin sorumluluğu büyük artık. Bir söz verdi, 'Köyümdeki kızların hayatlarını değiştireceğim.' dedi. Bunu yapması için çok çalışması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.