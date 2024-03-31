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        Haberler Gündem Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı

        Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı

        Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:52
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        Türkiye'nin en yaşlı seçmeni oyunu kullandı
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        Türkiye'nin en yaşlı seçmeni unvanını taşıyan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu oyunu kullandı.

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

        Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Nine, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

        Arzu Nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla arabaya bindirildi.

        Daha sonra evine dönen Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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