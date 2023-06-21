GENİŞ EKRAN YAPISI
Mate X3, 6,4 inç 3D OLED dış ekran ve 7,85 inç katlanabilir OLED iç ekran ile 426 PPI piksel yoğunluğunu destekleyen hem iç hem de dış ekrana sahip. İki TÜV Rheinland Sertifikası (Renk Doğruluğu ve Hassas Renk Projeksiyonu) birden alan ilk katlanabilir akıllı telefon olduğu açıklanan model, Akıllı Işığa Duyarlı Ekran'a da sahip.
İsviçre'nin ilk SGS çift beş yıldız sertifikasını alan Huawei Mate X3’ün dış ekranı düşmeye karşı 10 kat daha dayanıklı güvenilir Kunlun Glass ile donatıldığı belirtiliyor. İç ekran, kuvvete bağlı değişken gücü sağlamak için ilk darbeye dayanıklı Newtonyen olmayan akışkan malzemelerin kullanıldığı tamamen yeni bir kompozit ekran yapısını benimsiyor. Katlanabilir iç ekran darbelere karşı 4 kat daha dayanıklı olup günlük kullanım için kalıcı koruma sağlıyor.
Model, dahili 4800mAh büyük bir bataryaya sahip. 66 W kablolu Huawei SuperCharge, 50 W kablosuz Huawei SuperCharge, 7,5 W Kablosuz Ters Şarjı destekliyor.
Akıllı telefon 50 MP Ultra Vision Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 12 MP Periskop Telefoto Kamera ile donatıldığı açıklandı.