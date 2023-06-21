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Huawei'nin yeni katlanır telefonu Türkiye'de! Türkiye'nin en pahalı telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Türkiye'nin en pahalı telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Huawei Mate X3, katlanabilir cep telefonu Türkiye pazarına giriş yaptı. Huawei'nin yeni katlanır telefonu olan Mate X3 hafiflik, incelik, geniş ekran gibi özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en pahalı telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 21.06.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye piyasasına giriş yapan Huawei Mate X3 katlanır telefon dikkatleri üzerine çekti. Hafiflik, incelik ve geniş ekranı ile dünyanın önde gelen katlanır akıllı telefonu olma iddiası ile piyasaya çıkan Huawei Mate X3, özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yeni premium malzemelerin ve patentli teknolojilerin entegrasyonuyla oluşan Türkiye'nin en pahalı katlanır telefonu olan Huawei Mate X3 özellikleri ve fiyatı ile gündeme geldi. İşte 2023 Huawei'nin yeni katlanır telefonu Huawei Mate X3 fiyatı ve özellikleri...

  • "EN İNCE KATLANIR AKILLI TELEFON"

    Huawei Mate X3'ün marka tarafından, 239 gramlık ağırlığı ve katlandığında 11,08 mm, açıldığında ise 5,3 mm'lik inceliğiyle dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.

     

    Kalınlığı ve ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için Huawei Mate X3, alüminyum ve hafif karbon fiber malzemelerle tasarlanmış. Yeni model, sektörün en ince Type-C bileşenine ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip.

  • GENİŞ EKRAN YAPISI

    Mate X3, 6,4 inç 3D OLED dış ekran ve 7,85 inç katlanabilir OLED iç ekran ile 426 PPI piksel yoğunluğunu destekleyen hem iç hem de dış ekrana sahip. İki TÜV Rheinland Sertifikası (Renk Doğruluğu ve Hassas Renk Projeksiyonu) birden alan ilk katlanabilir akıllı telefon olduğu açıklanan model, Akıllı Işığa Duyarlı Ekran'a da sahip.

    İsviçre'nin ilk SGS çift beş yıldız sertifikasını alan Huawei Mate X3’ün dış ekranı düşmeye karşı 10 kat daha dayanıklı güvenilir Kunlun Glass ile donatıldığı belirtiliyor. İç ekran, kuvvete bağlı değişken gücü sağlamak için ilk darbeye dayanıklı Newtonyen olmayan akışkan malzemelerin kullanıldığı tamamen yeni bir kompozit ekran yapısını benimsiyor. Katlanabilir iç ekran darbelere karşı 4 kat daha dayanıklı olup günlük kullanım için kalıcı koruma sağlıyor.

    Model, dahili 4800mAh büyük bir bataryaya sahip. 66 W kablolu Huawei SuperCharge, 50 W kablosuz Huawei SuperCharge, 7,5 W Kablosuz Ters Şarjı destekliyor.

    Akıllı telefon 50 MP Ultra Vision Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 12 MP Periskop Telefoto Kamera ile donatıldığı açıklandı.

  • HUAWEİ MATE X3 FİYATI 80 BİN TL!

    Huawei Mate X3, 79.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Siyah ve yeşil renk seçenekleri olan HAUWEI Mate X3 yanında, 11.697 TL değerindeki Huawei Watch Buds, 66W Süper Şarj Cihazı ve Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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