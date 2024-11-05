Türkiye'nin en büyük 5'inci gölünde büyük tehlike: İskele ortada kaldı
Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık tehlikesi büyük boyutlara ulaştı. Balıkçı tekneleri karaya otururken, iskele ise suların çekilmesiyle tamamen ortada kaldı. Kuraklığın vurduğu göl havadan görüntülendi.
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İznik Gölü kuraklık günden güne kötüye gidiyor.
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Bir zamanlar suyun içinde yer alan İznik sahilindeki en büyük iskele, su çekilmesinin etkisiyle artık tamamen karada kaldı.
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Su seviyesindeki dramatik düşüş, bölgeye gelen ziyaretçileri de hayal kırıklığına uğrattı.
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İznik'in ilk belediye başkanı Mehmet Rüştü Karaoğlu'nun torunu Esin Karaoğlu Ören, "Ben yaklaşık bir aydır göle gelmiyordum. Bugün geldiğimde içim kan ağladı, çok üzüldüm. Bizim çocukluğumuz burada geçti, artık yüzecek yer bulamıyoruz. Torunumu nerede yüzdüreceğim, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" ifadelerini kullandı.
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Gölün son hali havadan görüntülendi.