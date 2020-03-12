İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de ise Türkiye'nin ulusal marşı ilan edildi.

Mehmet Akif Ersoy, 1921'de 10 kıtalık şiirinde, Kurtuluş Savaşı'nda bulunan Türkiye'ye geçmişindeki kahramanlıkları hatırlattı, mevcut durum içinde düşmandan kurtulmanın yollarının neler olduğunu dile getirdi.

Cephede savaşanlara da cephe gerisindekilere de şevk verdi.

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