Türkiye’de işçi, işveren sendikaları ile kamu, ülkenin temel sorunlarıyla ilgili ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya geldi. Bu buluşma, toplu sözleşme ve çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren konular dışında işçi, işveren sendikaları ve kamu arasında bir sosyal diyalog ortamı oluşturmayı da amaçlıyor.

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun teması da “Birlikte mümkün Türkiye” olarak belirlendi. Antalya’da düzenlenen foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan birer konuşma yaptı. Katılımcılar Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde forumdan beklentilerini anlattılar.

TİSK Başkanı Akkol, dünyada birdeymişim yaşandığını, sanayide 4.0 konuşulurken, işçi ve işveren sendikacılığında da 4.0’a geçilmesi gerektiğini söyledi.

Her konuda çok tavsiye ve rapor bulunduğunu, ama icraat olmadığını kaydeden Akkol, “Bir sonuç almak istiyoruz ve bunu ülkemize armağan etmek istiyoruz. Bunu kamunun öncülüğünde işçi, işverenler birlikte yapacağız” dedi.

Sloganlarının “Birlikte mümkün Türkiye” olduğunu ifade eden Akkol, örneğin çevre konusunda, sendika üyesi işçiler adına her yıl 2 milyon ağacı birlikte dikebileceklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ortak Paylaşım Forumu'nun konseptini ve logosunu çok beğendiğini kaydederek, "TİSK, yenilikçi ve gelişimci projelere imza atıyor. Tüm konfederasyonların aynı çatı altında buluşması önemli. Bu uzlaşı ve istişare kültürü daha da yaygınlaşsın istiyoruz” dedi.

Kadına şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Kimden ve nereden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu konuda İçişleri ve Adalet bakanlıklarımızla ortak çalışmalar içerisindeyiz. Basına yansıyan ve yansımayan birçok vakaya müdahale ediyoruz, davalara müdahil oluyoruz” diye konuştu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yılda iki kez toplanması gereken Ekonomik Sosyal Konsey’in yıllardır toplanamadığını, üçlü danışma kurulunun da işlevsiz kaldığını belirterek, böyle bir ortamda bu forumun müzakere ve diyalog ortamının böylesine zayıfladığı dönemde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Çerkezoğlu, ILO’nun bu yıl kabul ettiği işyerinde şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik bir eylemin, toplantının en önemli çıktılarından birini oluşturacağını söyledi.

Yarın sona erecek forumda işçi ve işveren sendikaları, beş temel konuda birlikte hayata geçirecekleri çözüm önerilerini açıklayacaklar.