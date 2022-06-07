Türkiye'nin 6 maddelik Adalar hamlesi

HABERTURK.COM

Yunanistan'ın, Ege adalarındaki egemenliğine meydan okuduğu gerekçesiyle Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmesine ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz BM'ye 2 tane mektup yazdık. bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi, anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan buraları ihlal ediyor, silahlandırıyor" dedi.

Peki Türkiye'nin BM'ye gönderdiği ikinci mektupta neler var? Habertürk TV Diplomasi Editörü Sena Alkan, Türkiye'nin 6 maddelik adalar hamlesini anlattı.

Mektupta yer alan 1. maddede "Lozan anlaşmasının 12. maddesine göre, Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği mazide ve atide adaların gayri askeri statüsüne bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

2. maddede ise "Montrö sözleşmesi sadece Türkiye’ye boğazlar çevresini silahlandırma hakkı verir, Yunanistan için açık ya da örtülü hüküm içermez. Karadeniz olarak tarif edilen alan Yunanistan’ı kapsamaz" denildi.

3. maddede siyahi taahütlere değinilip "Müzakelerde taraflar arasında verilmeyen siyasi taahhütler, herhangi bir yasal zorunluluk nedeni olarak gösterilemez" ifadesi kullanılırken 4. maddede Paris Barış Anlaşması'nın bağlayılıcılığına değinilerek "Türkiye taraf olmasa da 1947 Paris Barış Antlaşması en üst seviye silahsızlanma anlaşmasıdır ve sonuçları sadece taraflara değil, herkes için bağlayıcıdır" denildi.

Madde 4’ten hareketle 5. maddede "Finlandiya ve İsveç arasındaki Aaland takım adası sorununun çözümü, Türkiye’nin talepleri için örnek teşkil etmektedir" denilirken son maddede Yunan iddialarının dayanağı olmadığı belirtilerek "Yunan iddialarının yasal dayanağı zayıftır, iddialar gerçeklikten kopuk bir zihin yapısını göstermektedir. Bu nedenle, daha fazla yanıtı haketmemektedir" denildi.

ÇAVUŞOĞLU "ANLAŞMALARA UYACAKSIN" DEMİŞTİ

Bakan Çavuşoğlu bugün Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin soruya yanıt vermişti. Çavuşoğlu, konuşmasında Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğine yönelik çıkarttığı engelleri hatırlatmıştı.

Kuzey Makedonya'nın bu müzakereler sonucunda adını değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mart ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede ilişkileri geliştirme teklifinde bulunduğunu kaydetmişti.

Bu görüşmeye rağmen Yunanistan'ın her platformda Türkiye karşıtlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan da özelikle de Türkiye'nin ABD'den almak istediği F16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket" diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğuna işaret ederek, şunları söylemişti:

"Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz BM'ye 2 tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın."

Yunanistan'ın uluslararası hukuktan söz eden açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar, Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin iddialarına cevap veremediği gibi demagoji yaptığını da belirten Çavuşoğlu, Yunan siyasetçilerinin her gün Türkiye'ye saldırmazsa halklarını memnun edemeyeceği yönünde bir kompleksi olduğunu kaydetmişti.