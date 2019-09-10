A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Moldova'ya konuk oluyor. 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve 12 puan toplayan ay-yıldızlılar, aynı puandaki Fransa'nın ardından averajla ikinci durumda bulunuyor.

MOLDOVA - TÜRKİYE

SAAT: 21.45

HAKEM: Davide Massa

STAT: Zimbru

YAYIN: TRT 1

MOLDOVA: Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur

TEKNİKDİREKTÖR: Semen Altman

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih Demirah, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Cenk Tosun

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Efecan, Hakan, Yusuf, Abdülkadir, Güven, Enes Ünal, Nazım, Emre Kılınç

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanıyor.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 58. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkıyor.

Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

2019'DAKİ SEKİZİNCİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkıyor.

Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0 yendi.

MOLDOVA İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşıyor.

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996'DA!

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

KİŞİNEV'DE 5. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.

Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.

Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.

AY-YILDIZLILAR, 574. KEZ SAHADA

A Milli Futbol Takımımız, Moldova mücadelesiyle 574. kez sahaya çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın Moldova maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Yıldırım Mert Çetin (Roma),Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

ORTA SAHA: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Efecan Karaca (Alanyaspor),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Yunus Mallı (Wolfsburg),Yusuf Yazıcı (Lille),Hakan Çalhanoğlu (Milan).

FORVET: Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Güven Yalçın (Beşiktaş),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ZIMBRU STADYUMU