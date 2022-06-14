Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Litvanya maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşan millilerimiz, grubundaki 4. maçında bu akşam Litvanya karşısında da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Litvanya maçı 14 Haziran Salı günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Litvanya maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.