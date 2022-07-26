İHA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşmenin 1 yıl daha uzatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatılmıştır. Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz” denildi.