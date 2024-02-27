Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok oldu

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MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak.