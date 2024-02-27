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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok oldu

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:53
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        A.Gücü-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı
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        MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

        Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak.

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