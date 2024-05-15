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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin EFA üyeliği resmileşti

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin EFA üyeliği resmileşti

        Türkiye'nin en geniş ve en yeni uluslararası festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Almanya'da düzenlenen Sanat Festivalleri Zirvesi 2024'ün konuğu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:13
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        EFA üyeliği resmileşti
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        Kuzey Avrupa’nın müzikal zenginliğini bir araya getiren Usedom Müzik Festivali’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin tanıtımı yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce tüm ayrıntılarıyla katılımcılara anlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu zirveyle Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğini de resmileştirmiş oldu.

        EFA Genel Kurulu Sanat Festivalleri Zirvesi 2024, bu sene 40 ülkeden 230 delege ve 130 festivali ağırladı.

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        DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ

        Türkiye’nin özgün kültür ve sanatını uluslararası kültür ve sanat formlarıyla harmanlan Türkiye Kültür Yolu Festivali 4’üncü kez sanatseverlerle buluştu.

        Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile bu yıl başlangıcı yapılan uluslararası kültür ve sanat buluşması katılımcı sayısı ile dünyanın da en büyük festivali olma özelliği taşıyor.

        Türkiye’nin 7 bölgesindeki 16 şehirde düzenlenecek yaygınlığa ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime hitap ediyor.

        Kültür ve sanata erişimi kolaylaştıran festival Türkiye’den ve dünyadan farklı sanatçılar ile sanat kurumlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 40 bin sanatçının katılımının hedeflendiği festivalin rotalarına 2024 yılında yeni eklenen 5 şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600’ün üzerine çıkması hedefleniyor.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl ikinci durağında ise inanç turizminin kalbi Şanlıurfa yer alıyor.

        Dünyanın en büyük festivali başlıyor
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        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #EFA
        #Usedom Müzik Festivali

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