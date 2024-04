Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana'da başlayacak

7 BÖLGE 16 ŞEHİR

2021'de İstanbul’da ilk adımın atılan, dört yıl içinde; Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen, Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024'te Türkiye’nin 7 bölgesindeki 16 şehrimizde düzenlenecek yaygınlığa ulaştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ

‘Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm’ vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor.

Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime seçenek sunan festival aracılığıyla, her yaş ve kesimden vatandaşın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlamaları hedefleniyor.