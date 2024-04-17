Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda her gün ayrı bir etkinlik

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla devam ediyor. Adanalılar ve civar kentlerden gelenler, kendilerine günlük rotalar çizerek, şehrin dört bir yanına yayılan etkinliklerine katılıyor.

5 Ocak Meydanı’ndaki Atatürk görselleri üretmekte uzmanlaşan yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilen Atatürk Kültür Yolu’nda eseri önünden geçenleri hayran bırakırken, Filipinlerin tanınmış fotoğrafçısı Manny Librodo'nun Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki sergisi büyük beğeni topluyor. Adana’nın iklimi gibi sıcak insanları akşam saatlerine doğru soluğu Merkez Park’ta alıyor. Çocuk etkinlikleri aileleri bir araya getirirken, akşam saatlerinde konser heyecanı başlıyor. Festivalin 4'üncü akşamında Gökhan Tepe Merkez Park’ta binlerce kişiyle buluşurken, Uğur Aslan ve Senfoni Orkestrası Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu’nda hayranlarının karşısındaydı.

REKLAM ATATÜRK KAZIDA, KAYAKTA, KÜLTÜR YOLUNUN HER ROTASINDA Adana Tren Garı’ndan 5 Ocak Meydanı'na taşınan Atatürk Kültür Yolu'nda isimli özel eser, halkın yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye'nin 16 şehrinin ikonik mimari yapılarında ölümsüzleşen Atatürk'ün anısını, sanatın dijital dünyasında canlandıran eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın değerli arşivinden binlerce fotoğraf ve video, Atatürk görselleri üretmekte uzmanlaşan yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilerek, muazzam gerçeklikte Atatürk çıktıları elde etti. Sanatın evrensel dilindeki güçle, Atatürk'ün ziyaret ettiği her şehrin ikonik yapılarında dijital sanatın dokunuşunu hissettiren eser, geçmişin değerlerini dijital platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını izleyicilere yeniden keşfettirmeyi amaçlıyor.

MANNY LIBRODO 'RENKLER VE FESTİVALLER' REKLAM Festival kapsamında, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sergilenen Manny Librodo'nun fotoğraf sergisi, festivalin önemli bir parçasını oluşturuyor. Sanatseverler, Manny Librodo’nun söyleşisi ve sergisi ile ünlü fotoğrafçının ilham dünyasını Adana’da keşfetme fırsatı yakaladı. Filipinlerin tanınmış fotoğrafçısı Manny Librodo'nun seyahat ve model fotoğrafçılığı çalışmalarını içeren sergi, festival ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Librodo'nun çalışmaları, Asya coğrafyasının çeşitli kapak sayfalarında ve UNICEF takvimlerinde de yer aldı. Sergide, geleneksel kostümler, renkler, ışık ve hareketle birleştirilen fotoğraflar, izleyicilere festival coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.

ADANA SİNEMA MÜZESİ FESTİVALİN UĞRAK NOKTASI Adana Sinema Müzesi, festival kapsamında en çok ziyaret edilen alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin sinema tarihini gözler önüne seren müzede, Yılmaz Güney, Ressam Abidin Dino, Yazar Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü’nün balmumu heykelleri yer alıyor. Müzede ayrıca Sinema Kütüphanesi, Nostalji Odası, Yılmaz Güney Odası, Gezi Odası, Yeni Kuşak Sanatçılar Odası, Adana Yapımcıları Odası, Altın Koza Odası ve Adana Sanatçıları Odası gibi birçok alan sinemaseverlerin ziyaretine açık.

GÖKHAN TEPE BABA TOPRAĞINDA RÜZGARINI ESTİRDİ Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 4'üncü gecesinde Adana’nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park’ında festival eğlencesine imza atan isim Gökhan Tepe’ydi. Konserde 90’lı yılların sevilen eserlerine yer veren Gökhan Tepe, Sezen Aksu ve Kayahan gibi değerli sanatçıların şarkılarını da seslendirdi. Sahneye çıkmadan önce konuşan Gökhan Tepe, festivali düzenleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na davetleri için teşekkür ederken, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ülkemizin kültür ve sanat dünyasına önemli bir katkı sunduğunu, kendisinin de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gökhan Tepe, Türkiye Kültür Yollarıyla birlikte sadece müzik değil birçok sanat alanının vatandaşlarla buluşmasının önemine dikkat çekerek “Uzun yıllardır bu kadar kapsamlı bir festival yapılmamıştı, inşallah devamı gelir” diye de ekledi. Gökhan Tepe Adana’nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgularken, “Baba toprağım, güzel kebaplar ve güzel insanlar şehri” dedi. 4 yılda yüzde 4515 arttı Haberi Görüntüle