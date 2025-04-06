Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana’da, coşkuyla başladı. Festivalin ana merkezlerinden biri olan Adana Müze Kompleksi sabah erken saatlerden itibaren her yaştan sanatseveri ağırladı. “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” Sergisi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün “Misis’ten Yükselen Tarih” Sergisi, “Köklere Yolculuk” Dijital Sanat Sergisi, Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” eserinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanat eseri ve performans sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

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Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ve gönüllerde taht kuran Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan ve sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı “Sabahçı Kahvesi” adlı enstalasyon sergisi büyük ilgi çekti.

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Adana Müze Kompleksi Müzeler Meydanı’nda gerçekleşen "Sadık Ezici ile Nitelikli Kahve Demleme Atölyesi" ve "Şeyma Mazlum ile Çömlek Atölyesi" ile katılımcılar yeni bilgi ve beceriler kazandı.Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Çocuk Korosu’nun “Çocuklardan Büyüklere Şarkılar” konseri ile 7’den 70’e herkes eğlenceli anlar yaşadı.

TİYATRO, OPERA, SÖYLEŞİ…Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya başladı. Agatha Christie’nin kült eseri “Doğu Ekspresinde Cinayet” kitabından uyarlanan oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Üç Kız Kardeşi Beklerken" oyunu ise Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu. K.K.T.C Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ortak prodüksiyonu olan, Mozart’ın Türk/Osmanlı yaşantı ve kültüründen ilhamla bestelediği başyapıtı “Saraydan Kız Kaçırma” Operası, Adana’da ilk defa sahnelendi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen temsile ilgi büyüktü. ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVALFestival kapsamında Merkez Park'ta kurulan “Çocuk Köyü”nde ise çocuklar gün boyunca çeşitli gösteriler ve Rafadan Tayfa tiyatro oyunuyla gönüllerince eğlendi.3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle, küçük bir sığırcık kuşunun uçmayı öğrenirken yaşadığı maceraları konu edinen “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık” Adana Müze Kompleksi DT Tiyatro Sahnesi’nde minik sanatseverleri ağırladı.

ADANALILAR OĞUZHAN KOÇ İLE BULUŞTUFestivalin ilk günü gecesinde ise Adanalılar Merkez Park’a akın etti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un Merkez Park Ana Sahne’deki konserine on binlerce kişi katıldı. “Aşk Beni Yendi”, “Küsme Aşka”, “Giden Günlerim Oldu”, “Gül ki” gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, yakın zamanda kaybettiğimiz duayen Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur’u da sahnesinde andı. Oğuzhan Koç’un Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkısı “Emmoğlu”nu seslendirdiği performansı büyük beğeni topladı.