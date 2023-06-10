Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini soluksuz izledi!

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan sezon finali bölümü adeta soluksuz izlendi

Giriş: 10.06.2023 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin Türkiye’yi ekrana bağlayan bölümü, AB grubunda 8.66 izlenme oranı ve 26.21 izlenme payı alarak birinciliğe yerleşti. ABC1 20+’da 8.92 izlenme oranı 24.05 izlenme payı, Total’de 6.86 izlenme oranı 19.07 izlenme payı alarak unutulmaz bir sezon finaline imza attı.

  • DÜNYA SIRALAMASINA GİRDİ

    Yayınlanan ilk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti', oyuncu kadrosu, rejisi ve çarpıcı hikayesiyle her hafta Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Ekranlara yeni bir soluk getiren dizi, sezona adını altın harflerle yazdırdı. Hafızalara kazınan sezon finali bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi sosyal medyaya da damga vurdu. #KızılcıkŞerbeti etiketi Dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter’in TT listesinde yer aldı. Çok konuşulan bölümle Kızılcık Şerbeti 11 saat, Sıla Türkoğlu 1 saat, 'Nursema' 6 saat ve 'Kıvılcım' etiketi yaklaşık 6 saat TT listesinin zirvesinde yer aldı.

  • SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

    'DOĞA’NIN İNTİKAMINDA YAŞANANLAR İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ

    Yayınlanan bölümde, yeni evli olan 'Nursema' ve 'Umut’un farklı yaşam standartları evliliklerinin ilk günlerinde yüzünü gösterdi. 'Nursema’nın ailesini yemeğe davet ettiği akşam yaşananlar her iki tarafında üzülmesine neden oldu. Bölümde 'Ömer’in, 'Kıvılcım’a yaptığı romantik sürprizler izleyenleri adeta mest etti.

  • 'Kıvılcım’a hayalindeki evi satın aldıktan sonra günübirlik Paris’e uçarak, konsoloslukta evlenen çiftin rüya gibi nikahı ekran başındaki izleyenleri hayran bıraktı. Doğacak ikiz bebeklerinin velayetini alarak 'Fatih’ten boşanmak isteyen 'Doğa' istediği delilleri 'Alev' sayesinde elde etti.

  • 'Doğa', kendi elleriyle hazırladığı akşam yemeğinde aileleri bir araya getirerek intikamını aldı. 'Kıvılcım', 'Ömer' ve 'Alev’in davetli olduğu 'Ünallar’ın evinde, 'Doğa’nın, 'Fatih’in kendisini aldattığını ve boşanacağını açıklamasıyla adeta kıyamet koptu. Evi terk eden 'Doğa’nın yaşadığı ağır olayla doğum sancıları başladı ve tek başına hastaneye gitti. Büyük bir üzüntü yaşayan 'Doğa' bebeklerinden birini kaybetti. Diğer taraftan karşı karşıya gelen 'Pembe' ve 'Alev’in yaşadığı tartışmayla 'Alev’in yaptığı itiraflar izleyenleri şoke etti.

    'Doğa' ile 'Fatih’in yüzleşmesi;

    İzlemek için tıklayınız

  • TRAFİK KAZASINDA KİM ÖLDÜ?

    'Doğa’yı bulmak için evden ayrılan 'Ömer' ve 'Kıvılcım' da büyük bir trafik kazası geçirdi. Olay yerine gelen polislerin kazada bir ölünün olduğunu söylemesi final sahnesine damga vurdu.

  • 'Kıvılcım' ve 'Ömer' kaza yapıyor;

    İzlemek için tıklayınız

  • Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonda SHOW TV’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.