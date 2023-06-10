Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini soluksuz izledi!

DÜNYA SIRALAMASINA GİRDİ
Yayınlanan ilk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti', oyuncu kadrosu, rejisi ve çarpıcı hikayesiyle her hafta Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Ekranlara yeni bir soluk getiren dizi, sezona adını altın harflerle yazdırdı. Hafızalara kazınan sezon finali bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi sosyal medyaya da damga vurdu. #KızılcıkŞerbeti etiketi Dünya sıralamasına girerek üç saat Twitter’in TT listesinde yer aldı. Çok konuşulan bölümle Kızılcık Şerbeti 11 saat, Sıla Türkoğlu 1 saat, 'Nursema' 6 saat ve 'Kıvılcım' etiketi yaklaşık 6 saat TT listesinin zirvesinde yer aldı.