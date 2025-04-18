Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'na Süleyman Şahin getirildi

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkanlık görevini devralmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Şahin, sporun içinden gelen bir isim olarak bu önemli sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı.

Süleyman Şahin, mesajında şunları kaydetti:

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"Önümüzdeki dönemde kayak sporunun ülkemizde daha yaygın ve sistematik şekilde gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Genç sporcularımıza daha güçlü altyapılar sunmak, milli başarıları sürdürülebilir hale getirmek, Bakanlığımızla, kulüplerimizle etkin bir iş birliği ağı kurmak, her kademedeki sporcunun, kulübün, paydaşın sesi olmak ve böylelikle kayak sporunu ülkemizde daha geniş kitlelere yaymak temel önceliklerimiz olacaktır."

Genç sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çeken Şahin, sporcu hayallerine ortak olmayı ve daha büyük başarılara hep birlikte imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Açıklamasında birlik mesajı veren Şahin, "Bu doğrultuda kulüplerimizle el ele vererek, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla hareket ederek kayak camiamızın her bireyini sürecin bir parçası haline getirmeyi önemsiyor, hep birlikte Türk kayağını uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyonunda Ali Oto, 25 Mart'ta başkanlık görevinden istifa etmişti.