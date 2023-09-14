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        Haberler Gündem Türkiye Kart nedir ve ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nerelerde ve nasıl kullanılacak?

        Türkiye Kart nedir ve ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nerelerde ve nasıl kullanılacak?

        Türkiye Kart ile ilgili müjdeli haber geldi ve milyonlarca vatandaşı merakla beklediği kart, gün itibariyle Konya'da uygulamaya girdi. Söz konusu gelişmenin ardından en çok merak edilen; Türkiye Kart nedir, nerelerde ve nasıl kullanılacak gibi soruların cevaplarını derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:35
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        • 1

          Sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de Türkiye Kart oldu. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İlk adımı Konya'da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı" dedi. İşte, Türkiye Kart'a dair bilinmesi gerekenler...

        • 2

          TÜRKİYE KART NEDİR?

          Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya’da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “İlk adımı Konya’da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane’de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı.” dedi.

        • 3

          TÜRKİYE KART NEREDE KULLANILIR?

          Konya'da teknik altyapı süreçleri tamamlanan Türkiye Kart'ın, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 sonuna kadar 6 ilde devreye alınması bekleniyor.

          Bu kapsamda Türkiye Kart'ın, Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleriyle sözleşme süreçlerinin de tamamlandığı, yıl sonunda Rize dahil 6 ilde uygulamaya alınacağı bildiriliyor. Türkiye Kart, toplu ulaşımın yanında POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları, vergi, otopark ve taksi ödemeleri ile anlaşmalı iş yerlerinde, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

        • 4

          TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri şu anda devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçlerinin başlatılacağı; ilerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörlerin, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        • 5

          TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

          Şimdilik paylaşılanlara göre Türkiye Kart'ı almak için herhangi bir PTT şubesine gitmek yeterli olacak. Türkiye Kart'a para yükleme işlemleri ise PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yapılabilecek.

          Türkiye Kart'ın 81 ilde ne zaman kullanıma açılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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