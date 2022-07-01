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Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta, ne zaman? Türkiye Japonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Japonya voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son olarak Hollanda'yı 3 - 0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi üçüncü haftasının üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak. Spor severler "Türkiye Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Türkiye Japonya maçı detayları...

01.07.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda’yı 3-0 (25-23, 25-11, 25-21) mağlup etti. 10’uncu maçında 6. galibiyetine imza atan milliler Japonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? İşte Milletler Ligi Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle

  • TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

     

    Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3’üncü haftasının üçüncü maçında 1 Temmuz’u 2’sine bağlayan gece TSİ 02.00’de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

  • TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN (02:00)

     

     

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