Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM'IN 618. SINAVI

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'si resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.