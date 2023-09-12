Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye Japonya hazırlık maçı canlı yayın! Türkiye Japonya hazırlık maçı canlı yayın TRT1 izle HD link... - Futbol Haberleri

        Türkiye Japonya hazırlık maçı canlı yayın! Türkiye Japonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye Japonya hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri'nde haftayı bay geçmesi nedeniyle oluşan arayı Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı ile geçirecek. Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan millilerimizin Japonya karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren ve D Grubu'nda 5 maçta topladığı 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçı kapsamında Japonya ile buGÜN kozlarını paylaşacak. İşte, heyecanla araştırılan Türkiye Japonya hazırlık mücadelesine ilişkin detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Japonya hazırlık karşılaşması 12 Eylül Salı günü (bugün) saat 15:20'de oynanacak.

          Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

          TRT 1 CANLI YAYIN

        • 3

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1.TÜRKİYE - 10 Puan (5 maç)

          2.HIRVATİSTAN - 7 Puan (3 maç)

          3.ERMENİSTAN - 7 Puan (4 maç)

          4.GALLER - 4 Puan (4 maç)

          5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)

        • 4

          MİLLİ TAKIMIMIZIN JAPONYA MAÇI KADROSU

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

          Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Habertürk Anasayfa