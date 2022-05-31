Türkiye İtalya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 31 Mayıs Salı günü saat 16:30'de başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE İTALYA CANLI YAYIN (18.30)