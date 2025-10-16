Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.494,65 %0,29
        DOLAR 41,8549 %0,03
        EURO 48,8398 %0,14
        GRAM ALTIN 5.709,86 %0,86
        FAİZ 40,73 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 71,51 %0,09
        BITCOIN 111.117,00 %-0,05
        GBP/TRY 56,2064 %0,18
        EUR/USD 1,1648 %0,01
        BRENT 62,39 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.335,60 %0,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-İtalya ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-İtalya ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar

        1885'te İstanbul'da kurulan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), 140. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği medya buluşmasında Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinin yeni dönem vizyonunu paylaştı. Toplantıya İtalya'nın İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo ve iş dünyasının temsilcileri de katıldı

        Giriş: 16.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-İtalya ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar
        ABONE OL
        ABONE OL

        CCIIST Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, iki ülke ilişkilerinin sadece geçmiş başarıları değil, geleceğin fırsatlarını da şekillendirdiğini belirterek "Türkiye ve İtalya, savunmadan enerjiye, otomotivden gıdaya uzanan çok yönlü bir başarı hikâyesi yazıyor. Amacımız, bu mirası yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak" ifadelerini kullandı.

        Kaslowski, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve yetenek gelişiminin yeni dönemin odağında olduğunu, “food diplomacy” yaklaşımıyla tarım ve gıda iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

        CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024'te 33 milyar dolar oldu. 2025'in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kaydedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bekleniyor .

        REKLAM

        İtalya, Türkiye'nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı olurken; Türkiye, İtalya'nın ihracatında yüzde 2,8 payla 10. sırada yer alıyor.

        Son dönemde Roma'da düzenlenen zirve ve devam eden üst düzey temaslar, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğine ivme kazandırdığı vurgulanırken diyalogun, Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını daha somut ve sonuç odaklı bir zemine taşıdığı belirtildi.

        Kısa vadeli hedef, hacmi 40 milyar doların üzerine taşımak olarak vurgulandı. Sanayi üretimi, yeşil enerji yatırımları ve lojistik ağları iş birliğinin merkezinde yer alırken; otomotiv, enerji, gıda ve teknoloji alanları yeni yatırım fırsatlarını şekillendiriyor.

        Kaslowski, iki ülkenin tamamlayıcı yönlerinin sinerji yarattığını belirterek "İtalya'nın tasarım ve marka yaratma gücü ile Türkiye'nin üretim kabiliyeti birleştiğinde, Akdeniz ekonomisi için güçlü bir rekabet avantajı doğuyor" dedi.

        Bu iş birliğinin somut örneklerinden birinin savunma sanayisinde Baykar'ın İtalya'daki teknoloji ortaklıkları olduğu belirtilirken, Türk mühendislik gücüyle İtalyan endüstriyel mükemmeliyetini buluşturan bu yatırımların iki ülke arasında yüksek teknoloji ve Ar-Ge temelli bir ortaklık modeli oluşturduğu ifade edildi.

        "BİRLİKTE DEĞER ÜRETİYORUZ"

        Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini ise Türkiye–İtalya ilişkilerinin artık ticaretin ötesine geçtiğini belirterek "Enerji, mobilite ve imalat alanlarında teknoloji transferi ve ortak değer zincirleriyle derinleşen bir iş birliği yürütüyoruz" dedi.

        Ferrero Türkiye Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise iki ülkenin yaratıcılık, aile ve misafirperverlik gibi ortak değerlerle birbirini tamamladığını söyleyerek "CCIIST'in 140 yıllık güven köprüsü sayesinde ticaretin ötesinde, inovasyon ve sürdürülebilirlikte yeni değer yaratıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Habertürk Anasayfa