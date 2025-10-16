Türkiye-İtalya ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar

CCIIST Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, iki ülke ilişkilerinin sadece geçmiş başarıları değil, geleceğin fırsatlarını da şekillendirdiğini belirterek "Türkiye ve İtalya, savunmadan enerjiye, otomotivden gıdaya uzanan çok yönlü bir başarı hikâyesi yazıyor. Amacımız, bu mirası yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak" ifadelerini kullandı.

Kaslowski, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve yetenek gelişiminin yeni dönemin odağında olduğunu, “food diplomacy” yaklaşımıyla tarım ve gıda iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024'te 33 milyar dolar oldu. 2025'in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kaydedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bekleniyor .

İtalya, Türkiye'nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı olurken; Türkiye, İtalya'nın ihracatında yüzde 2,8 payla 10. sırada yer alıyor.

Son dönemde Roma'da düzenlenen zirve ve devam eden üst düzey temaslar, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğine ivme kazandırdığı vurgulanırken diyalogun, Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını daha somut ve sonuç odaklı bir zemine taşıdığı belirtildi.

Kısa vadeli hedef, hacmi 40 milyar doların üzerine taşımak olarak vurgulandı. Sanayi üretimi, yeşil enerji yatırımları ve lojistik ağları iş birliğinin merkezinde yer alırken; otomotiv, enerji, gıda ve teknoloji alanları yeni yatırım fırsatlarını şekillendiriyor. Kaslowski, iki ülkenin tamamlayıcı yönlerinin sinerji yarattığını belirterek "İtalya'nın tasarım ve marka yaratma gücü ile Türkiye'nin üretim kabiliyeti birleştiğinde, Akdeniz ekonomisi için güçlü bir rekabet avantajı doğuyor" dedi. Bu iş birliğinin somut örneklerinden birinin savunma sanayisinde Baykar'ın İtalya'daki teknoloji ortaklıkları olduğu belirtilirken, Türk mühendislik gücüyle İtalyan endüstriyel mükemmeliyetini buluşturan bu yatırımların iki ülke arasında yüksek teknoloji ve Ar-Ge temelli bir ortaklık modeli oluşturduğu ifade edildi. "BİRLİKTE DEĞER ÜRETİYORUZ" Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini ise Türkiye–İtalya ilişkilerinin artık ticaretin ötesine geçtiğini belirterek "Enerji, mobilite ve imalat alanlarında teknoloji transferi ve ortak değer zincirleriyle derinleşen bir iş birliği yürütüyoruz" dedi. Ferrero Türkiye Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise iki ülkenin yaratıcılık, aile ve misafirperverlik gibi ortak değerlerle birbirini tamamladığını söyleyerek "CCIIST'in 140 yıllık güven köprüsü sayesinde ticaretin ötesinde, inovasyon ve sürdürülebilirlikte yeni değer yaratıyoruz" diye konuştu.