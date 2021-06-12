EURO 2020 açılış maçında A Milli Takımımız, İtalya ile karşılaştı. Roma Olimpiyat Stadı tribünlerinde 3 bin Türk taraftar yer aldı. Gurbetçi taraftarlar, Millilere destek verdi.

Karşılaşmanın oynandığı sırada bir Türk taraftar ekranlara yansıdı. Fes takan ve maskesine bıyık yerleştiren taraftar sosyal medyada çok konuşuldu.