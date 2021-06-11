A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Roma'da oynanan maçta Gök Maviler'e farklı galibiyeti getiren golleri; 53. dakikada Merih Demiral (kendi kalesine),66. dakikada Immobile ve 79. dakikada Insigne kaydetti. Milliler, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 64. İrfancan Kahveci),Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan),Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu),Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder),Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo),Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 73 Cristante),Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi),Insigne (Dk. 81 Chiesa),Immobile (Dk. 81 Belotti)

Goller: Dk. 53 Merih Demiral (Kendi kalesine),Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 88 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

TATSIZ AÇILIŞLARA DEVAM

Milliler, 5. kez boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugüne kadar oynadığı ilk maçların tamamında mağlup oldu.

İlk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk maçında Hırvatistan’a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise ilk maçta İtalya’yla karşı karşıya geldi. Tam 21 yıl önce, 11 Haziran 2000’de oynanan mücadele, İtalya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Portekiz’e 2-0 kaybeden Milli Takım, bu turnuvada ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Ay-Yıldızlılar, bu turnuvanın ilk karşılaşmasında da Hırvatistan’a 1-0 kaybetmişti. 5 maçta kalesinde 9 gol gören A Milli Futbol Takımı, rakip filelere ise 1 gol attı. 2000 yılında oynanan karşılaşmada Okan Buruk, İtalya karşısında golü kaydeden isim olmuştu.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

UĞURCAN'DAN HARİKA KURTARIŞ

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

51. dakikada Cengiz Ünder, orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip, sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

KENDİMİZİ YAKTIK

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve "Gök mavililer" mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

3-0 OLDU

79. dakikada İtalya 3. kez gol sevinçi yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.