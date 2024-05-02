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        Haberler Dünya Türkiye-İsveç-Finlandiya Zirvesi Helsinki'de gerçekleşti

        Türkiye-İsveç-Finlandiya Zirvesi Helsinki'de gerçekleşti

        Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın altıncı toplantısı, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlendi. Toplantı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmelerinin ardından ilk mekanizma toplantısı olma özelliği taşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:12
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        Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkililerinden toplantı
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        Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nden önce 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın altıncı toplantısı, bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlendi.

        Daimi Ortak Mekanizma’nın Türk heyetine Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç başkanlık etti. Türk heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ile Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilciler de toplantıya katıldı.

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        Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, İsveç heyetine ise Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm başkanlık ederken adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler de hazır bulundu.

        Görüşmelerde, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik güncel durumun değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Finlandiya ve İsveç heyetleri bu sürecin ülkelerinde Türkiye’nin özellikle terörle mücadelede hassasiyetlerini ve beklentilerini daha iyi anlamalarına hizmet ettiğini belirtti. Aynı zamanda, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini yineleyerek; PKK terör örgütü başta olmak üzere Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı tam destek vereceklerini belirttiler.

        Aynı zamanda, PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini de bir kez daha yinelediler. Toplantıda, mekanizma kapsamında görüşülen konularda ilgili kurumlar arasında her seviyede iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

        Tüm taraflar mekanizmanın önemine ve devamına işaret ederek bir sonraki toplantının Stokholm’de yapılmasını kararlaştırdılar.

        Toplantıda ve yapılan ikili görüşmelerde ayrıca; Avrupa güvenlik mimarisi, NATO Washington Zirvesi, RF-Ukrayna Savaşı, Gazze ve Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik son dönemde gerçekleştirilen menfur saldırılar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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