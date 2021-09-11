Türkiye'den İspanya'ya dayanışma mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınların üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, yangınların en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunuldu.

İspanya, ağustos ayında Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek vermişti.