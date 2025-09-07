Türkiye-İspanya maçı saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarırken, rakibi İspanya Bulgaristan karşısında sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Türkiye-İspanya karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye-İspanya maçı canlı izle ekranı...
Türkiye-İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türkiye-İspanya maçının yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Peki, "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda?" İşte milli maç tarihi ve saati...
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TEK EKSİK BARIŞ ALPER
Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
LİDER DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem
