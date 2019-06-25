Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Türkiye İş Bankası, kurumun ilk Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Türkiye İş Bankası'nın nominal sermayesi 1 milyon TL'ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL'lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı.

Türkiye İş Bankası, yurtiçinde 1342 şubesiyle hizmet veriyor. İş Bankası'nın yurtdışında; KKTC’de 16, İngiltere, Irak ve Kosova’da 2’şer, Bahreyn’de ise 1 adet olmak üzere toplam 23 şubesi bulunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI MESAİ SAATLERİ

Türkiye İş Bankası hafta içi sabah 09.00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12.30’da giren İş Bankası şubeleri, 13.30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Mesai akşam saat 17.30’da bitmektedir.

Türkiye İş Bankası şubeleri; hafta sonları, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. İstisna olarak; AVM içerisinde yer alan şubeler ise hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri 19.30'a kadar açıktır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirket Ünvanı: Türkiye İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul

Müşteri hizmetleri iletişim: 0850 724 0 724