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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne MUSE Awards’tan İki Ödül

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne MUSE Awards’tan İki Ödül

        Cumhuriyetimizin 100. yılında sanatseverlere kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projeler, dünyanın en prestijli ödüllerinden MUSE Awards'ta 'Yaratıcılık' alanında Altın, 'Tasarım' alanında ise Gümüş ödüle kayık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:29
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        İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne 2 Ödül
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        Tasarım dünyasının standartlarını yükseltmek adına International Awards Associate (IAA) tarafından 2015 yılından bu yana verilen ve 2024 temasını “Mirasları Şekillendirmek” olarak belirleyen uluslararası yarışma Muse Awards’ta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için I Mean It Creative ve Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan projeler, “yaratıcılık ve inovasyon açısından her yönüyle olağanüstü” bulunarak iki farklı kategoride ödül kazandı.

        KURUMSAL KİMLİK-MARKA KİMLİĞİ KATEGORİSİNDE ALTIN ÖDÜL

        Sanatçıları, tasarımcıları ve yaratıcı profesyonelleri bir araya getiren Muse Yaratıcılık Ödülleri’nin (Muse Creative Awards) Kurumsal Kimlik-Marka Kimliği kategorisinde, Emrah Yücel liderliğindeki I Mean It Creative reklam ajansı ekibinin Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için hazırladıkları çalışma Altın Ödüle layık görüldü.

        MİMARİ TASARIM-YENİDEN DOĞUŞ PROJESİ KATEGORİSİNDE GÜMÜŞ ÖDÜL

        Mimarlık, iç mekân, ürün, peyzaj ve aydınlatmanın yıldızlarını ortaya çıkaran Muse Tasarım Ödülleri’nin (Muse Design Awards) Mimari Tasarım-Yeniden Doğuş Projesi kategorisinde ise Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak yeni yolculuğuna başlayan tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı’nda, pandemi başta olmak üzere pek çok zorluğa rağmen hayata geçirilen restorasyonda birlikte çalıştığımız Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan proje Gümüş Ödül kazandı.

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        # MUSE Awards
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #ödül
        #İş Sanat
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