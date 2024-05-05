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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu mayıs ayında da edebiyattan mimariye, operadan resme uzanan sohbetlere ev sahipliği yapıyor. RHM’nin programında bu ay Müzeler Haftası’na özel etkinlikler de yer alıyor.

Mayıs ayında Black Box’ta yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor: Opera’nın Perde Arkası. Serinin ilk etkinliğinde sanatseverler W. A. Mozart’ın “Don Giovanni” eseriyle buluşuyor. Opera tarihinin en tartışma yaratan karakterlerinden biri olan Don Giovanni’nin hikâyesini opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Murat Güney, Işık Belen, Sevim Ateş ve Ü. Mithat Karakelle’nin performanslarıyla takip edeceğiniz etkinlik 5 Mayıs Pazar 14.00’te izlenebilir.

REKLAM Dr. Mimar Sinan Genim’in 8 Mayıs Çarşamba 16.00’daki “İstanbul’un Tarihçesi” başlıklı konuşmasında katılımcılar, çağlar boyu farklı medeniyetleri buluşturarak birçok sanatsal, mimari ve edebi esere ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihinde bir gezintiye çıkıyor. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği“Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık oluyor. Onur Caymaz’ın anlatımıyla edebiyatımızın öncülerinden Sait Faik’in yaşamının kapılarının aralanacağı etkinlik, 16 Mayıs Perşembe ve 17 Mayıs Cuma günleri 16.00’da edebiyatseverleri bir araya getiriyor.

Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor. Resim Heykel Müzesi, kültürel mirasın ve sanatın önemini vurgulayan Müzeler Haftası’na özel bir konuşma programı da hazırladı. BlackBox Salonu, 22 Mayıs Çarşamba 15.00’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Anasanat Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Özer Aktimur ile Öğr. Gör. Aybüke Tecer’i; 23 Mayıs Perşembe 15.00’te ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu’yu ağırlıyor. 26 Mayıs Pazar günü 14.00’te ise moda editörü ve stilist Ceylan Atınç’ın katılacağı sohbette Türk resminde moda ve tarzlar tartışılacak.

BlackBox Salonu’ndaki etkinliklerin biletlerine www.biletix.com'dan ulaşılabilir. Detaylı bilgi için: issanat.com.tr