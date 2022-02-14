DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü BAE ziyareti kapsamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü imzalandı. Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE adına Medya Ofisi Başkanı Saeed al Eter'in imzaladığı protokol ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılmasının, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Protokole göre iki ülke, birbirlerinin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarını daha yakından tanımak ve iletişim faaliyetleri hakkında görüş alışverişini sağlamak amacıyla her yıl medya ve iletişim dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecek. Türkiye ve BAE'den medya mensupları ve kanaat önderlerinin periyodik olarak bir araya gelmesini sağlayarak ortak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca iki ülkenin genç gazeteci ve medya mensupları ile teknik elemanlarına karşılıklı staj ve eğitim imkanları sağlanması yönünde girişimde bulunulacak. Tarafların ülkelerinde mesleki çalışmalarını yürüten diğer ülkenin medya mensuplarına da gerekli yardım ve kolaylığı sağlanacak.

İki ülkenin gerekli iç yasal usullerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtilen protokülle ilgili İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Medya ve İletişim Alanlarında bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu önemli protokolle birlikte iki ülke, medya ve iletişim alanında güçlerini birleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.