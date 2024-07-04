Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu

        6 Temmuz'da oynayacağımız Hollanda maçının hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda maçının hakemi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçının hakemi belli oldu.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz'da oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

        Turpin'in yardımcılıklarını yine Fransa'dan Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak.

        Müsabakada VAR hakemi olarak ise Jerome Brisard görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Habertürk Anasayfa