Türkiye - Galler maçı için nefesler tutuldu. 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden milli takım ekim ayını aldığı 10 puan ile zirvede tamamladı. Galler karşısında Cardiff City Stadyumu'nda oynadığı ilk müsabada 1-1 berabere kalan Türkiye, rövanş mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda? İşte milli maç tarihi...