Türkiye Galler maç biletleri satışa çıktı! Türkiye Galler maçı bilet fyatları ne kadar, milli maç bileti nasıl alınır?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç bilet satışları başladı. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri nasıl ve nereden alınır? Türkiye Galler maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Milli maç bilet fiyatları...
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UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı için geri sayım başladı. A Mill Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında namağlup lider gittiği İzlanda'dan lider döndü. Ay yıldızlı ekip, gruptaki 5. maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak milli maç biletleri satışa çıktı ve bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Peki Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte, Türkiye Galler maçı bilet fiyatları...
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TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Milli maç, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
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TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!
Türkiye Galler maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihe ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) açıklama geldi.
Buna göre Türkiye Galler maçı genel bilet satışları, 8 Kasım Cuma günü saat 13.00 itibarıyla başladı.
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TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başlamıştır.
Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.''
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TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek.
Satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacaktır. Kişi başı bilet satın alma limiti 2 (iki) olarak belirlenmiştir.
Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.
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TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 250 TL, doğu ve batı tribünler için 500 TL olarak belirlenmiştir.
Batı Alt Tribün Blokları: 500 TL
Doğu Alt Tribün Blokları: 500 TL
Batı Üst Tribün Blokları: 500 TL
Doğu Üst Tribün Blokları: 500 TL
Güney Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL
Güney Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL
Kuzey Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL
Kuzey Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL
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