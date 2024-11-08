Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye Galler maçı bilet fiyatları 2024: Milli maç biletleri satışa çıktı! Türkiye Galler maç biletleri ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır?

        Türkiye Galler maç biletleri satışa çıktı! Türkiye Galler maçı bilet fyatları ne kadar, milli maç bileti nasıl alınır?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç bilet satışları başladı. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri nasıl ve nereden alınır? Türkiye Galler maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Milli maç bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı için geri sayım başladı. A Mill Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında namağlup lider gittiği İzlanda'dan lider döndü. Ay yıldızlı ekip, gruptaki 5. maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak milli maç biletleri satışa çıktı ve bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Peki Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte, Türkiye Galler maçı bilet fiyatları...

        • 2

          TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.

          Milli maç, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

        • 3

          TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

          Türkiye Galler maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihe ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) açıklama geldi.

          Buna göre Türkiye Galler maçı genel bilet satışları, 8 Kasım Cuma günü saat 13.00 itibarıyla başladı.

        • 4

          TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başlamıştır.

          Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.''

        • 5

          TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

          Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek.

          Satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacaktır. Kişi başı bilet satın alma limiti 2 (iki) olarak belirlenmiştir.

          Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

        • 6

          TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

          Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 250 TL, doğu ve batı tribünler için 500 TL olarak belirlenmiştir.

          Batı Alt Tribün Blokları: 500 TL

          Doğu Alt Tribün Blokları: 500 TL

          Batı Üst Tribün Blokları: 500 TL

          Doğu Üst Tribün Blokları: 500 TL

          Güney Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

          Güney Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

          Kuzey Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

          Kuzey Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa