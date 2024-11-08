UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı için geri sayım başladı. A Mill Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında namağlup lider gittiği İzlanda'dan lider döndü. Ay yıldızlı ekip, gruptaki 5. maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak milli maç biletleri satışa çıktı ve bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Peki Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte, Türkiye Galler maçı bilet fiyatları...