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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatlarında yüzde 12 ile 20 arasında bir artış yapılabileceğini söyledi. Balcı bu artışın illere göre değişik oranlarda farklılık gösterebileceğini belirtti.

Habertürk'e konuşan Balcı sorulara şu yanıtı verdi:

Ekmekte ne kadar zam talebeniz var? Sanırım illere göre de fiyat farklılıkları sözkonusu.

Evet bu fiyat artışları illere göre farklılık arzediyor. O ildeki maliyet, işçilik, işletme giderlerine paralel olarak. 16 aylık süre zarfında 2018'in 8. ayından sonra ekmek fiyatları değişmeye başlamıştı. 16 aylık süre zarfında un fiyatlarında yüzde 23-27 arasında bir artış meydana geldi. 95 liraya aldığımız bir çuval un 115-120 lira arasında değişmekte. Maya fiyatlarında 45 liraya aldığımız bir koli maya şu anda 90 lira civarında, yüzde yüz bir artış var. İşletme giderlerinde yüzde 35-40 artış var. Ülke genelinde bu artışta illerimiz kendi maliyet hesabını yapacaktır. Bugünden sonra bu fiyat artışı da vatandaşımızın alım gücüne göre hesaplanarak gerçekleşecektir. Hem fırıncı esnafımızı hem tüketici olan halkımızı düşünmek durumundayız. Maliyet hesapları yapılırken ilgili kurumlar buna çok dikkat etmektedir. Ben ülke genelinde fiyat artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağına ihtimal vermiyorum. Bu yüzde yüzde 12 ile yüzde 20 arasında illere göre değişir.

Bir yılda yaklaşık 100 fırın istifa etti. Ankara'da Nisan ayında yüzde 25'lik bir zam yapıldı. Şimdi yapılanla birlikte yüzde 50 zamla karşı karşıya Ankaralılar. Bu rakamlar enflasyonun da üzerinde. Bu kadar büyük artışı neye bağlıyorsunuz? Enflasyonun üzerinde çünkü bu rakam.

Son 1 yıla baktığımızda bu tablo karşımıza çıkıyor. Ankara'da Nisan ayı öncesinde 3 yıla gidiyor. Diğer illeri baz aldığımızda bu 16 ay sonra gerçekleşen bir fiyat oluyor. Geçen sene Ankaralı esnafımızın mağduriyeti sözkonusu oldu. Bir gecikme sözkonusu olduğu için böyle denk geldi.