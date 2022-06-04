Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye milli maç bugün mü ve şifresiz mi?

Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor. Türkiye ile Faroe Adaları arasında bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak

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