Türkiye-Ermenistan normalleşme adımları

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam TBMM'de yaptığı konuşmada Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleştirme adımlarının atılmasına yönelik olumlu sinyal vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"OLUMLU SİNYALLERLE CEVAP VERECEĞİZ"

Bu açıklamanın ardından konuşan Ermensitan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." dedi.

"HENÜZ OLUMLU BİR CEVAP GELMEDİ"

Eylül ayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın olumlu mesajlarının hatırlatılarak Ermenistan

ile normalleşme olur mu sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim başından beri en büyük arzumuz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz daha olumlu bir cevap gelmedi." açıklamasında bulunmuştu.



Eylül ayı başında açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız"

ifadelerini kullandı.