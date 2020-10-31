AFAD, e-Devlet aracılığı ile Türkiye deprem tehlike haritası hakkında detaylı bir rapor hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile Türkiye’nin deprem tehlike haritaları interaktif olarak görüntülenebiliyor, detaylar raporlanabiliyor. Türkiye deprem tehlike haritasına ulaşabilmek ve detaylı bilgi edinmek istiyorsanız aşağıda yer alan linke TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI SORGULAMA EKRANI

AFAD tarafından Türkiye deprem tehlike haritası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır."