Türkiye'den Romanya'ya rekor ihracat

Türkiye ile Romanya karşılıklı ticaret hacmini 2026 yılı sonuna kadar 15 milyar dolara çıkarma hedefi yolunda ilerlerken, Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracat, bu anlamda önemli rol oynuyor.

İki ülkenin iş dünyası arasında kurulan ortaklıklar ve karşılıklı yatırımlar da karşılıklı ekonomik ilişkilerin devamlılığının güvencesini oluşturuyor.

İki ülke arasında özellikle enerji ve inşaat alanında yapılan işbirlikleri de Romanya'nın Türkiye'nin ihracatındaki yerini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, Romanya'ya 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Romanya, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 11,5 milyar dolarla Almanya, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,5 milyar dolarla ABD, 7,3 milyar dolarla İtalya, 6 milyar dolarla İspanya, 5,9 milyar dolarla Fransa, 5,7 milyar dolarla Irak olarak sıralandı.

KİMYA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI Romanya'ya 7 aylık dönemde en fazla ihracatı 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 879 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 831,8 milyon dolarla çelik, 296,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 197,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti. Ülkeye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör ise 265,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 46,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35,4 milyon dolarla çelik, 28,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 13 milyon dolarla iklimlendirme sanayi takip etti. Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörü 196,2 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayi 156,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 10 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda olağanüstü bir hızla geliştiğini belirtti. Tandoğan, "Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemi itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, on yıl önce 5,6 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin, iki kattan fazla artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Romanya'da büyük ölçekli Türk yatırımlarının mevcut olduğunu ve bu trendin hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Tandoğan, TİAD'ın 180 üyesiyle Romanya'da 9 milyar avro civarında olan ve artarak devam eden Türk yatırımlarının yüzde 95'lik kısmını temsil ettiğini aktardı. Tandoğan, Türkiye'nin Romanya'ya ihracatının, Temmuz 2025 itibarıyla, son bir yıllık dönemde 8,2 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Bu rakamın Romanya'yı Türkiye için en önemli ihracat pazarlarından biri haline getirdiğini ifade eden Tandoğan, "İthalat tarafında ise Türkiye, Romanya'dan 4,3 milyar dolarlık ürün satın alarak dış ticarette avantajlı bir ilişki sürdürüyor." diye konuştu. Tandoğan, Türkiye'den Romanya'ya en fazla ihraç edilen ürünler arasında otomotiv endüstrisi ürünleri, demir-çelik ağırlıklı inşaat demiri, plastik ürünler, elektrikli makineler ve çeşitli inşaat malzemeleri öne çıktığını belirterek, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda ciddi bir ivme kaydedildiğini vurguladı.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN ALDIĞI PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 15 MİLYAR EURO’YA ULAŞTI Türk altyapı müteahhitlerinin son 4-5 yılda Romanya’da üstlendiği büyük ölçekli projelerin de ticaret hacmine doğrudan katkı sağladığını aktaran Tandoğan, şunları kaydetti. “Türk müteahhitlerin aldığı projelerin toplam değeri 15 milyar avroya ulaştı. Bu durum, inşaat demiri ve diğer malzemelerin Türkiye’den Romanya’ya ihracatını hızlandırdı ve sektörde Türkiye’nin güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu pekiştirdi. Romanya’daki Türk ürünlerinin bilinirliği ve tanınırlığı her geçen gün artıyor. Bu durum, ihracatın sürdürülebilir şekilde artmasını sağlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. TİAD, ticaret müşavirliğimiz ve diğer kurumlarımız ile birlikte, büyükelçimizin liderliğinde ve koordinasyonunda, Türkiye ve Romanya arasındaki dış ticaretin daha da artması için seferber olmuş durumdayız. Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret yalnızca artan rakamlarla değil, aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı güven ve ekonomik iş birliğinin güçlenmesiyle de karakterize ediliyor. 2025 Temmuz rakamları, bu güçlü trendin devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde daha da önemli projeler ve yatırımların hayata geçeceğini gösteriyor. Türkiye-Romanya dış ticareti, ihracat fazlasıyla ve sağlam temellerle büyüyerek devam edecek.”

Ayrıca turizmde de çok pozitif gelişmelerin yaşandığına, Romanya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının her yıl ciddi bir şekilde arttığına dikkati çeken Tandoğan, “2024’te 1,2 milyon Rumen Türkiye’ye turistik seyahat yaptı. Dış ticaret, altyapı müteahhitlik işleri, turizm alanlarındaki artan iş birliği doğal olarak iki ülke arasındaki ulaşımı ve dostluk ilişkilerini de üst seviyeye taşıyor.” dedi.