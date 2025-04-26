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        Türkiye'den İran halkına taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:40
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        Türkiye'den İran halkına taziye
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        Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

        Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

        Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirilmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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