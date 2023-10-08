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        Haberler Dünya Diplomasi Türkiye'den Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

        Türkiye'den Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 08.10.2023 - 01:39
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        Afganistan'a taziye mesajı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Herat vilayetinde dün meydana gelen 6,3 şiddetindeki depremde 200'den fazla can kaybının yaşandığının ve 1000'den fazla yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

        "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi.

        ÇOK SAYIDA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti.

        Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle sadece Herat Devlet Hastanesi'ne 215 ölü ve 500 yaralının getirildiğini kaydetmişti.

        Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu.

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        #afganistan deprem
        #haberler
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