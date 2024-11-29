Türkiye'deki üniversiteler, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında program açabilecek

"Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının, YÖK'ün taraf olduğu protokollerle yurt dışındaki yükseköğretim kurumları bünyesinde program açmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte, bu kapsamda yurt dışında açılacak ön lisans, lisans veya lisansüstü programlar, programlara öğrencilerin kabulü, müfredat, sınav, derslere devam, izin, azami öğrenim süreleri, mezuniyet şartları ve eğitim-öğretimle ilgili hükümler yer aldı.

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REKLAM Yönetmeliğe göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları, YÖK'ün taraf olduğu protokoller kapsamında, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında YÖK'ün uygun görüşünü almak koşuluyla program açabilecek. Açılan programa yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin vatandaşı öğrenciler, o ülkenin merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecek. Üniversitenin bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan öğrencilerin programa başvuru ve kabul koşulları ise uluslararası akreditasyona sahip eğitim programlarının, uluslararası eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuçlarına göre mütevelli heyeti tarafından belirlenecek.

EĞİTİM SÜRELERİ Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programların eğitim süresi, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenecek, eğitimin tamamı programın açıldığı yükseköğretim kurumunda tamamlatılacak. Programların süre ve toplam kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde, her bir düzey için belirlenen süre ve toplam krediden az olamayacak.

REKLAM Programda öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı kriterleri, programı açan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu mevzuat kapsamında yürütülecek. YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK Programın müfredatı, müfredatı oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredilerde, programı açan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu mevzuat geçerli olacak. Öğretimin yüz yüze eğitim şeklinde düzenleneceği programa devam şartlarında da yine programı açan yükseköğretim kurumunun mevzuatı dikkate alınacak.

Programın eğitim dili, her iki ülkenin resmi dili ile İngilizce olarak belirlendi. DİPLOMALAR İKİ ÜLKEDE DE TANINACAK Programlarda mezuniyete ilişkin şartları yerine getiren öğrencilere programın açıldığı yükseköğretim kurumu ile program açan yükseköğretim kurumunun isimlerinin yer aldığı diploma verilecek. Verilen diplomalar denklik işlemine tabi tutulmaksızın her iki ülke yetkili makamları tarafından karşılıklı olarak tanınacak.

Yurt dışında programı açan yükseköğretim kurumları, Türkiye'deki aynı programların müfredatını, ders içeriklerini, ders yükünü takip etmekle, programlarda öncelikli olarak Türkiye'deki ilgili programlarda kadrolu çalışan öğretim elemanlarını görevlendirmekle yükümlü olacak. Ayrıca söz konusu üniversiteler, programın yükseköğretim alanında kalite güvencesini sağlayacak ve programları, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlediği mevzuat ve diğer kriterlere uygun olarak yürütecek.