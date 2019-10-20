Türkiye'de bulunan azınlık dini yöneticileri bu sabah 09.00-10.30 arasında Mardin'de bir araya geliyor.

Türkiye’deki azınlık cemaatlerin tam katılımıyla gerçekleştirilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlerin selameti, ülkenin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmeleri için toplu dua edecek.

BARTHOLOMEOS YAZILI MESAJ

Katılım Sağlayacak Ruhani Makamlar Rum Cemaati Istanbul Rum Ekümenik Patriği Bartholomeos yazılı bir mesaj yayınlayacak, kendisi en üst düzey ruhani Corc Kasapoğlu tarafından temsil edilecek. Ermeni Cemaati Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan. Musevi Cemaati Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva video mesaj yayınlayacak, kendisi Hamambaşılık makamından Yusuf Altıntaş tarafından temsil edilecek.

KİMLER KATILACAK?

Süryaniler Turanidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti mor Timeteos Samuyel Aktaş İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti mor Filüksinos Yusuf Çetin Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti mor Filüksinos Saliba Özmen Adıyaman ve Çevre iller Süryani Ortodoks Metropoliti mor Grigorios Melki Ürek Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı Keldaniler Keldani Asuri Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mgr. François Yakan