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        Konya'da bobinaj kalfası, Türkiye'de "yılın ahi kalfası" seçildi

        Konya'da bobinaj kalfası olarak çalışan Seyit Çopur, Türkiye'de "yılın ahi kalfası" seçildi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Bu yıl Türkiye ahi kalfasını çıkarttık. Yılın Türkiye kalfası seçilen Seyit Çopur kardeşimiz, şehrimizi Kırşehir'de temsil edecektir. Yılın ahi kalfamızı tebrik ediyor ve bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:24
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        Türkiye'de "yılın kalfası" seçildi
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        Konya'da bobinaj kalfası olarak çalışan Seyit Çopur, Türkiye'de "yılın ahi kalfası" seçildi.

        AA'nın haberine göre, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Karabacak, ahilik geleneğini yaşatmak için Konya'da ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına plaket verileceğini, kalfalıktan ustalığa geçişi temsilen şed kuşanma gösterimi yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Konya’ya yakışır bir şekilde Türk-İslam kültürünün önemli bir figürü olan Ahi Evran'ı anacağız ve onun kıymetli mirasını korumak için düzenlenecek olan etkinliklere tüm esnaf ve sanatkarlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

        Karabacak, KONESOB'un 2018'de yılın Türkiye ahisini, 2019 ve 2020'de Türkiye ahi çırağını çıkardığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Bu yıl Türkiye ahi kalfasını çıkarttık. Yılın Türkiye kalfası seçilen Seyit Çopur kardeşimiz, şehrimizi Kırşehir'de temsil edecektir. Yılın ahi kalfamızı tebrik ediyor ve bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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