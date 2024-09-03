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        Haberler Gündem Teyit "Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddialarına açıklama

        "Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddialarına açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, TÜİK veya başka bir devlet kurumu tarafından, 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:32
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        "Yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddialarına açıklama
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        Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiası gündeme getirildi.

        İddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

        Bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır. TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

        Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi de istendi.

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        #DMM
        #kayıp çocuk sayısı
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