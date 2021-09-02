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Haberler Sağlık

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.

02.09.2021 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti
AA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloya göre 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıkmıştı, 290 kişi de hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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