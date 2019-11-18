Rus ticari araç üreticisi GAZ, Türkiye’de üretimini yaptığı GAZelle Next Kamyonet ve Panelvan modellerini ihraç etmeye başladığını duyurdu.

GAZ Türkiye’nin kurulduğu yıldan bu yana büyümesini sürdürdüğünü belirten Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, 2019 yılında ticari vasıta pazarının önceki yıla göre küçülmesine rağmen satışlarının yüzde 50 arttığını ifade etti.

'KAPASİTE 2 KATINA ÇIKACAK'

Son 2 aydır talebe yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "GAZ Türkiye olarak 2 yıldır yapılanmamızı sürdürürken, bir yandan da artan talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Talebe yetişebilmek için 2020’de üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdamı da aynı oranda artıracağız" dedi.

İlk ihracatı Ekim ayında Doğu Avrupa ülkelerine yaptıklarını kaydeden Yüksel, "Ekim ayında 24 adet olarak gerçekleşen ihracatımız Kasım sonu itibarıyla 36 adet olacak. Seneye kapasite artırdıktan sonra ihracatımızı Batı Avrupa’ya da yayarak önemli artışlar olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.