Kulelerde daha önce de onarım yapıldığını anımsatan Çakmur, fore kazıkların ölçümlerinin yapıldığını ve herhangi bir deformasyon tespit edilmediğini ancak çelik kısımların onarım gerektiren bazı yerlerine de bakım yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: "Önceki gibi büyük bir onarım gerektirmeyecek. Pistlerimiz ahşaba döndükten sonra rampalarımızda soğutma sistemleri ve ışıklandırmalar, rüzgar perdeleri eklenecek. Daha kaliteli olarak uluslararası federasyonun tescil edeceği iyi bir pist haline getireceğiz. İmalatı yapan firma bu ağaçları Türkiye'de bulduğunu beyan etti ve araştırmaları devam ediyor. Bunlar geldiğinde hemen dizmeyeceğiz. Erzurum Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında test ettirip raporladıktan sonra imalatına başlatacağız. Proje kapsamında üniversiteden aldığımız rapor onaylarsa bu ahşap kısımları dayanıklılığına göre dizilim yapılacak. Eğer bu testi geçerse yurt içinden, yoksa yurt dışına döneceğiz. Çalışmalar bu süreçte netleşecek ve biz yaklaşık maliyetle ihaleye çıktık ama ön göremediğimiz kısımlar olursa bunlar tekrar bakanlığımız tarafından değerlendirilecek."