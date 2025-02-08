Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye'de "tek kişilik yaşam" artıyor

        Türkiye'de "tek kişilik yaşam" artıyor

        Enstitü Sosyal tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de tek kişilik yaşamın arttığını, ülkede bireysel yaşam tarzlarının değişimiyle birlikte sosyal, ekonomik ve demografik dönüşümlerin de meydana geldiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 01:08 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de "tek kişilik yaşam" artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enstitü Sosyal'in hazırladığı "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili" başlıklı araştırmanın raporunda, Türkiye'de giderek artan tek kişilik hanehalklarının sosyoekonomik durumu, yaşam koşulları ve eğilimin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri ele alındı.

        Araştırmaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, toplum araştırmalarının, araştırma alanlarının önemli bir kısmını oluşturduğunu, toplumsal dayanıklılığı zedeleyen konuları öncelendirdiklerini ve rapordaki verilerin TÜİK'ten alındığını söyledi.

        "SON 10 YILDA YÜZDE 13'TEN YÜZDE 19'A GELMİŞ DURUMDAYIZ"

        Türkiye'de tek kişilik hane sayısında yaşanan artışın, toplumsal varoluşu ve dayanıklılığı tehdit ettiğini dile getiren Armağan, "Son 10 yılda yüzde 13'ten yüzde 19'a gelmiş durumdayız. Bunun sebeplerini çok iyi görmemiz, buna uygun önerileri hem politika yapıcılar hem de sivil inisiyatifler için geliştirmemiz gerekiyor. Amacımız, toplumsal kırılganlıklarımızı tespit etmek, müşterek, kolektif varoluşumuza ve bilincimize halel getirebilecek risklerle mücadele etmeye çalışmak." dedi.

        REKLAM

        Armağan, gençlerin ayrı ve tek yaşamı tercih etmelerine alışık olduklarını ancak araştırma sırasında evli olup ayrı yaşayan eşlerin oranında da dikkati çekici artış olduğunun görüldüğünü ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Armağan, "Yaptığımız çalışmanın aile yılına ve aileyi nasıl algıladığımıza, buradaki yalnız kalma tercihlerinin sebeplerinin ne olduğuna baktık. Bu özellikle yeni nesil için zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bundan dolayı nedenlere çok iyi bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

        "ABD VE BATI'DAKİ ARTIŞ, BİZİ BU ARAŞTIRMAYI YAPMAYA TEŞVİK ETTİ"

        Enstitü Sosyal Toplum Araştırmacısı Nursen Tekgöz de tek kişilik hanehalkları meselesinin demografik dönüşüme işaret ettiğini ve sıklıkla karşılarına çıktığını belirterek, başta ABD olmak üzere Batı'da tek kişilik hanehalklarıyla ilgili derinlemesine analiz yapan bazı yayınların, Enstitüyü bu araştırmayı yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

        ABD'de tek kişilik hanehalklarının, 1940 ile 2013 arasındaki 73 yıllık süreçte yaklaşık 4 katına çıktığına dikkati çeken Tekgöz, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Sosyal bilimcilerin, Amerika tarihindeki en önemli toplumsal dönüşümün bu olduğu yönündeki yorumları bizim de bu konudaki dikkatimizi çekti. Bu kapsamda, Türkiye'deki tek kişilik hanehalklarının oranlarını incelemek için TÜİK'ten ilgili verileri bizimle paylaşmalarını istedik. Bu verileri elde ettiğimizde gördük ki Türkiye'de 2014 ile 2023 yılları arasındaki süreçte yaklaşık 2 katlık bir artış söz konusuydu."

        Araştırmada, geç evlilik, boşanma oranlarındaki artış, bireyselliğin tercih edilmesi, aile bağlarının zedelenmesi gibi dinamiklerin yalnız yaşama oranlarını artırdığının görüldüğünü ifade eden Tekgöz, "bireyselleşme" durumunun modern toplumların "baş belası" haline geldiğini belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den İsrail'e 7.4 milyar dolarlık silah satışı
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 tutuklama
        İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Habertürk Anasayfa